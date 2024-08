Na vijftig jaar weer ratten gezien op Terschelling

De rat is weliswaar eerder opgedoken op Terschelling, maar is er dus al tientallen jaren niet meer gezien. Daarmee is het het enige Waddeneiland - en de enige plek in Nederland - waar de rat niet voorkomt. "En dat willen we graag zo houden, want van de rat is niet veel goeds te verwachten", zegt wethouder Bert Wassink van Terschelling bij Omrop Fryslân.