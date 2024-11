Nederland weer onderuit op EK curling, druk op resterende wedstrijden

De Nederlandse curlingmannen hebben de vierde wedstrijd op het EK in Finland ook niet kunnen winnen. Tegen Tsjechië werd het 10-7.

Wel staat Oranje na vier gespeelde wedstrijden op de achtste plaats (van de tien plekken), die aan het einde recht geeft op een plek op het WK in Canada. Daar mogen de beste acht landen van dit EK aan meedoen.

Als op het WK opnieuw een top 8-klassering wordt afgedwongen, is kwalificatie voor de Olympische Spelen van Milaan zo goed als zeker.

Meteen onder druk

Het duel met Tsjechië, dat met de elfde plaats net boven Oranje (12) staat op de wereldranglijst, begon niet goed voor Nederland. In het eerste end (speelronde) zetten de Tsjechen de Nederlanders al meteen onder druk met een 3-0 voorsprong.

De curlingmannen leken zich even terug te vechten in de wedstrijd, maar op een 3-2 stand ging het mis. Nederland maakte een slordige fout met al twee stenen van de Tsjechen in het huis, het vak waar punten gescoord worden. Er werden geen stenen uit het huis gestoten en zo kon Tsjechië uitlopen naar een 6-2 voorsprong.