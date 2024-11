NOS Sport • vandaag, 11:19 • Aangepast vandaag, 20:29 Curlingmannen op EK voorbij directe concurrent Engeland, verlies tegen Duitsers

2:45 Bekijk de samenvatting van Nederland-Engeland op het EK curling

De Nederlandse curlingmannen hebben op de tweede dag van het EK in het Finse Lohja één zege geboekt en één nederlaag geleden. In de vroege ochtend werd Engeland, een directe concurrent voor een plaats in de top acht, met 7-5 verslagen. 's Avonds was Oranje niet opgewassen tegen de Duitsers: 5-9.

Het doel van Oranje is een plek veroveren bij de beste acht, zodat Nederland mee mag doen aan het WK volgend jaar in Canada. Als daar opnieuw een top acht-klassering wordt afgedwongen, is kwalificatie voor de Olympische Spelen van Milaan zo goed als zeker.

Na dag twee van het EK staat Nederland op de zevende plaats.

Sterk begin

Engeland geldt voor Nederland als concurrent als het gaat om een plek in de top acht. Daardoor was die overwinning belangrijk, maar zeker nog niet allesbeslissend. Er zijn nog zes groepswedstrijden te spelen.

Mochten de curlingmannen zich uiteindelijk bij de beste vier landen weten te scharen, dan plaatsen zij zich voor de halve finales van het toernooi.

NOS Nederland-Engeland op het EK Curling

De Nederlandse mannen, twaalfde op de wereldranglijst, begonnen sterk aan de wedstrijd tegen de Engelsen. In de openingsfase werden drie van de vier ends, zoals een speelronde heet, gewonnen. Maar in het vierde end wist Engeland de achterstand in één keer om te buigen naar een 4-3 voorsprong.

Doordat beide teams veel missertjes hadden, kwamen er toch ook weer kansen voor Nederland om terug te komen in de wedstrijd. Dat gebeurde ook en de overwinning werd binnengehaald.

Duitsland is lastiger

Enkele uren later was Duitsland, de nummer negen van de wereldranglijst, de tegenstander. Duitsland is de nummer zes van het vorige WK en de nummer negen van de wereldranglijst, drie plaatsen hoger dan Nederland.

De verwachtingen waren bij de Oranjemannen dus niet heel hoog gespannen voor de ontmoeting met de Duitsers en al direct in het eerste end sloeg Duitsland toe. Maar liefst vijf stenen van de Duitsers lagen in het zogenoemde huis, de cirkel waarbinnen je punten kan scoren, dichter bij het midden dan de eerste steen van Nederland.

Een 5-0 achterstand dus na het eerste end. Nederland deed daarna nog wel iets terug, maar de klap van het eerst end kwam Oranje niet meer te boven. Het laatste end werd niet meer gespeeld, omdat de Nederlandse ploeg de achterstand te groot achtte om nog te kunnen dichten.

EK curling bij de NOS De Nederlandse mannen spelen maandag hun vierde en vijfde EK-wedstrijd. Om 11.00 uur is Tsjechië de tegenstander, om 19.00 uur speelt Nederland tegen Italië. De wedstrijd van Nederland zijn via een livestream in de NOS-app en op NOS.nl te volgen. Het EK duurt nog tot en met 23 november.