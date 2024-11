Geen stunt voor Nederlandse curlingmannen op EK tegen titelfavoriet Schotland

De Nederlandse curlingmannen hebben in hun eerste wedstrijd op het EK niet kunnen stunten tegen Schotland, de regerend Europees kampioen. In het Finse plaatsje Lohja werd na een spannende eindstrijd met 6-8 verloren.

Het doel van Oranje is een plek veroveren bij de beste acht, zodat Nederland mee mag doen aan het WK een jaar later in Canada. Als daar opnieuw een top acht-klassering wordt afgedwongen, is kwalificatie voor de Spelen zo goed als zeker.