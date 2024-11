NOS Sport • vandaag, 16:19 Curlingmannen dromen van Winterspelen 2026: 'Horen bij beste acht van de wereld' Martin Vriesema verslaggever NOS Sport Martin Vriesema verslaggever NOS Sport

1:49 Oranje-curlingploeg wil op EK eerste stap zetten naar olympisch ticket

In het Finse plaatsje Lohja beginnen de Nederlandse curlingmannen zaterdag aan het EK. Doel: een plek veroveren bij de beste acht, zodat Oranje mee mag doen aan het WK een jaar later in Canada. Als daar opnieuw een top acht-klassering wordt afgedwongen, is kwalificatie voor de Spelen zo goed als een feit.

Voor de vrouwen komen de Spelen van 2026 nog te vroeg. Zij spelen in Zweden een EK, maar doen dat op het tweede niveau. Toch willen ook zij zo snel mogelijk naar de top.

EK curling bij de NOS De Nederlandse mannen beginnen het EK zaterdag om 13.30 uur met een wedstrijd tegen Schotland. De wedstrijden van Oranje zijn te zien via een livestream in de NOS-app en op NOS.nl. Het EK duurt van 16 november tot en met 23 november.

De Nederlandse teams bereidden zich deze week voor in Zoetermeer. In de enorme SilverDome ligt - een beetje verstopt - de enige officiële curlingbaan van Nederland. 'Ingang West' staat er op de borden en die aanwijzing is niet onbelangrijk. Je kunt er gemakkelijk verdwalen. Eerste horde: een winderige parkeerplaats. Passeer vervolgens een restaurant - 'erg lekkere sushi en snelle service' - en je komt bij ingang West.

Binnen liggen drie banen, op één daarvan zien we de Oranje-mannen glijden, vegen en schuiven met stenen. Aanvoerder Wouter Gösgens schreeuwt zijn aanwijzingen over het ijs: "Clean, lijf is goed, alleen lengte, vol vier".

Het is een taal die alleen voor ingewijden te begrijpen valt. Gösgens over het komende EK: "We beginnen tegen Schotland, dat is meteen de lastigste tegenstander. Onlangs wonnen de Schotten nog een Grand Slam, ze zijn op dit moment de nummer één van de wereld. Wij moeten toeslaan tegen landen als Tsjechië, Oostenrijk en Engeland."

Nederlandse Curlingbond De Nederlandse curlingmannen in actie

Dat Nederland geen klein duimpje meer is, bewees het een paar maanden geleden op het WK in het Zwitserse Schaffhausen. De Oranje-mannen werden achtste, nadat ze onder andere Japan en Nieuw-Zeeland hadden verslagen.

A-status en basisinkomen

Door die prestatie kregen de curlingmannen hun A-status van sportkoepel NOC*NSF terug, en daarmee ook het basisinkomen dat daaruit voortvloeit. Belangrijk, omdat de meeste spelers gewoon een baan hebben en veel vrije dagen moeten opnemen. Extra inkomsten zijn dus van groot belang.

Volgens aanvoerder Gösgens was het optreden van Oranje in Zwitserland geen toeval: "We worden steeds beter, puur door ervaring. We gaan beter om met de wisselende omstandigheden. Het ijs is niet overal hetzelfde, je moet kunnen anticiperen op verschillende condities. Zelfs binnen een wedstrijd kan er van alles veranderen."

Ooit willen de meiden naar de Spelen. Ik vind dat een realistische ambitie. Shannon Kleibrink, bondscoach van de Nederlandse vrouwen

In Zoetermeer staat ook een curling-beroemdheid op het ijs, de Canadese Shannon Kleibrink. Ze was de aanvoerster van team Canada in 2006 in Turijn. Daar pakte het team brons. Eén van de vele hoogtepunten in haar carrière. Nu is ze parttime-bondscoach van de Oranje-vrouwen. Ze is een goede vriendin van Shari Leibbrandt, de bondscoach bij de mannen.

Kleibrink: "Ik begon pas op mijn vijftiende met curling, speelde daarvoor vooral softbal en golf. Ook basketbal, maar daar was ik te klein voor. Op highschool brak de aanvoerster van het curling-team haar been bij het skiën en toen vroegen ze of ik haar plaats in kon nemen. Ik was meteen verliefd op het spelletje."

Nederlandse Curlingbond Het Nederlands curlingteam in actie

Nu vindt Kleibrink het erg leuk om de Nederlandse vrouwen te helpen in hun ontwikkeling. "Ooit willen de meiden naar de Spelen. Ik vind dat een realistische ambitie. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren, maar ze zijn nog erg jong. Linda Nas is pas zestien jaar."

Wel schrikt Kleibrink van het feit dat Nederland maar drie curlingverenigingen heeft. "In Canada staat curling qua populariteit gelijk aan ijshockey. Als wij een clinic geven zomaar ergens in Canada, dan komen daar zeker 150 meisjes op af. Je ziet de sport ook veel meer op tv, dat helpt natuurlijk. Jullie hebben dat met schaatsen."

Of Kleibrink na het EK verbonden blijft aan het Nederlandse team weet ze nog niet. Straks gaat ze weer terug naar Canada, maar ook op afstand kan ze via de huidige communicatiemiddelen helpen. Ze woont in Calgary, kent de beroemde ijsbaan daar. "Ik ben ooit uitgenodigd door het olympisch schaatsteam. Ik heb ook wel eens op noren gestaan. Het was veel moeilijker dan ik dacht, op tv lijkt het gemakkelijker." Ze schiet in de lach: "Ik houd het bij curling, lekker laag bij de grond."