NOS Sport • vandaag, 14:17 • Aangepast vandaag, 22:18 Na weer twee nederlagen op EK curling gaat Nederland nog vier thrillers spelen

De Nederlandse curlingmannen hebben de vierde en vijfde wedstrijd op het EK in Finland ook niet kunnen winnen. Tegen Tsjechië verloor Nederland met 10-7. Het duel met Italië eindigde in 11-6.

Door de nederlagen blijft de Nederlandse equipe na drie dagen curling steken op één overwinning uit vijf duels. Alleen Engeland werd zondag verslagen.

Wel staat Oranje na vijf gespeelde wedstrijden nog op de achtste plaats (van de tien plekken), die aan het einde recht geeft op een plek op het WK in Canada. Daar mogen de beste acht landen van dit EK meedoen.

Als op het WK opnieuw een top 8-klassering wordt afgedwongen, is kwalificatie voor de Olympische Spelen van Milaan zo goed als zeker.

De Nederlandse mannen spelen nog vier wedstrijden op het EK in Finland. Het EK duurt nog tot en met 23 november. Dinsdag is de wedstrijd van Nederland tegen Noorwegen om 13.00 uur.

Tegen het sterke curlingland Italië, in het verleden lang het beste team van de wereld, begon Nederland sterk. Door een schitterend derde end (speelronde), met vier punten, nam Nederland brutaal een 5-1 voorsprong. Maar nog voor de rust waren de Italianen teruggekomen tot 5-5.

Het goede spel van de eerste vijf ends kon Nederland niet doortrekken. Er slopen foutjes in het spel terwijl Italië geconcentreerd door bleef vegen en werpen. De ploeg van skip Wouter Gösgens maakte na de pauze nog één punt. De Italianen wonnen het zevende, achtste en negende end met twee punten. Het tiende en laatste end werd niet gespeeld. Nederland zag in dat het zinloos was.

Verlies tegen Tsjechië

Eerder op de dag begon Nederland het duel met Tsjechië, dat met de elfde plaats net boven Oranje (12) staat op de wereldranglijst, niet goed. In het eerste end zetten de Tsjechen de Nederlanders al meteen onder druk met een 3-0 voorsprong.

De curlingmannen leken zich even terug te vechten in de wedstrijd, maar op een 3-2 stand ging het mis. Nederland maakte een slordige fout met al twee stenen van de Tsjechen in het huis, het vak waar punten worden gescoord. Er werden geen stenen uit het huis gestoten en zo kon Tsjechië uitlopen naar een 6-2 voorsprong.

De achterstand leek niet meer te overbruggen, maar het lukte uiteindelijk wel om terug te komen in de wedstrijd. Mede door een goed vijfde en zevende end stond er weer een gelijke stand op het bord: 6-6.

Druk op komende wedstrijden

Verder dan een gelijke stand kwamen de Nederlanders echter niet. Tsjechië pakte weer de voorsprong. In het laatste end had Nederland de 'hammer', waardoor er een klein voordeel ontstond. Het land met de hammer mag namelijk de laatste steen in de ronde spelen.

Er waren drie punten nodig voor de winst, maar uiteindelijk wisten de Tsjechen er met de zege vandoor te gaan.

Door de nederlagen tegen Tsjechië en Italië komt er voor Nederland meer druk te staan op de laatste vier wedstrijden. Dinsdag gaat het EK curling verder voor Nederland, met een lastig duel met Noorwegen.