Beloning van 50.000 euro uitgeloofd na moord en liquidatiepogingen

Bounouare zou in juni betrokken zijn geweest bij een poging om een Iraanse activist en publicist in Haarlem te liquideren. Daarvoor zijn al drie verdachten voor de rechter gekomen .

Daarnaast zou hij betrokken zijn geweest bij de liquidatie van de 37-jarige Wisam Al-Abassi in Capelle aan den IJssel in 2021. Al-Assabi werd doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet.

Moordaanslag Spanje

In Spanje wordt hij verdacht van betrokkenheid bij een moordaanslag op een oud-politicus en oud-Europarlementariër vorig jaar november in Madrid. Het slachtoffer Alejo Vidal-Quadras van de rechts-populistische Vox-partij raakte zwaargewond daarbij door een kogel in zijn gezicht.

Bounouare heeft een Marokkaans en een Spaans paspoort en woonde vanaf 2010 in Nederland. Hij woonde langere tijd in Rotterdam, maar heeft ook in Schiedam en Den Bosch gewoond. De afgelopen jaren is hij in meerdere landen gezien, onder meer in Colombia, Brazilië, Turkije, Spanje en Qatar.