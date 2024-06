Weer verdachte in Nederland aangehouden voor aanslag op Spaanse politicus

De Nederlandse politie heeft in Haarlem een verdachte aangehouden die internationaal wordt gezocht. Het gaat om een 38-jarige man met de Tunesische nationaliteit.

De man werd in Spanje gezocht vanwege een poging tot liquidatie van de politicus Alejo Vidal-Quadras. Begin november vorig jaar werd de voormalige leider en medeoprichter van de rechts-populistische partij Vox neergeschoten in het centrum van Madrid. Hij werd in zijn gezicht geraakt en brak zijn kaak, hij overleefde de aanslag.