ANP Rechtbank Noord-Holland in Badhoevedorp (foto uit 2022)

NOS Nieuws • vandaag, 14:48 Zaak aanslag Iraanse activist gestart, justitie hint op betrokkenheid Iran

Twee mannen en een vrouw stonden vandaag voor de rechter omdat ze ervan verdacht worden dat ze in juni een Iraanse man wilden vermoorden in Haarlem. Het beoogde doelwit is een Iraanse activist en journalist die in Nederland verblijft.

De twee mannen zouden in de nacht van 5 op 6 juni gewapend bij de woning van de Iraanse man zijn geweest. De vrouw wordt ervan beschuldigd medeplichtig te zijn. Zij zou geholpen hebben met het voorbereiden van de aanslag en onder meer het huis en de omgeving van het huis van de Iraanse man hebben verkend.

Noodknop

Vandaag was de pro-formazitting in de rechtbank van Noord-Holland in Badhoevedorp, waarin de zaak nog niet inhoudelijk werd behandeld. De twee mannelijke verdachten waren niet aanwezig. De vrouw was er wel.

Alle verdachten blijven voorlopig vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. Die is waarschijnlijk is het eerste kwartaal van volgend jaar. Het gaat om een Tunesiër (38), een Colombiaan (27) en een vrouw (27) uit Den Bosch.

Verslaggever Onno Beukers over het slachtoffer:

"Zijn publicaties kwamen Iran zelf niet altijd even goed uit. Hij was kritisch over Iran en over het beleid van Iran. Om die reden werd hij al langer bedreigd. Daarom had hij bijvoorbeeld ook een noodknop bij zich en hij nam zelf ook maatregelen om zichzelf veilig te houden.

Die noodknop heeft hij dus ook nodig gehad. Begin juni zag hij mannen rond zijn huis. Hij vertrouwde het niet en drukte toen op die noodknop. De politie was snel ter plaatse. Die mannen probeerden nog weg te komen, maar dat is niet gelukt. De politie vond vuurwapens en een hamer, waarschijnlijk om in dat huis te komen."

In heel Europa zijn er de afgelopen jaren van dit soort aanslagen gepleegd, ook in Nederland, waarbij er vermoedens zijn dat Iran criminelen inzet. Er is geen bewijs dat dit bij deze zaak in Nederland het geval is, maar het Openbaar Ministerie hintte er wel op.

Het onderzoek strekt zich volgens het OM niet uit tot die vraag, maar "het roept wel grote vraagtekens op over de rol van een interstatelijk actor (internationale speler, red.) op Nederlands grondgebied en de betrokkenheid van verdachten daarbij."

Ook stelde het OM dat de rechtsorde "ernstig is geschokt tegen de achtergrond dat verdachten betrokken zijn bij een internationaal opererende groep hitmen, en in rechtstreekse relatie tot de aanstuurder van het delict staan".

Aanslag in Madrid

Twee van de verdachten (een man en de vrouw) zouden ook betrokken zijn bij de aanslag op de anti-Iraanse politicus Alejandro Vidal-Quadras in Madrid. Vidal-Quadras werd in november op straat neergeschoten, maar overleefde de aanslag. De vrouw zou toen, net als in Haarlem, geholpen hebben met de voorbereidingen. Voor hen heeft Spanje daarom een overleveringsverzoek ingediend.