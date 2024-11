AFP Ed Sheeran

NOS Nieuws • vandaag, 12:43 Ed Sheeran gaf geen toestemming voor gebruik stem op nieuwe 'Do they know it's Christmas'

De Britse zanger Ed Sheeran zegt dat de liefdadigheidsgroep Band Aid geen toestemming heeft gevraagd voor het gebruik van zijn stem in de nieuwe versie van de kersthit Do they know it's Christmas? Was dat wel gebeurd, dan had hij geweigerd: zijn blik op het nummer zou in de afgelopen tien jaar zijn veranderd.

Het popnummer kreeg na de release in 1984 kritiek omdat het een "westerse kijk op Afrika" zou hebben en een "denigrerende toon" richting het continent. In 1989, 2004 en 2014 werd het nummer opnieuw uitgebracht. Vanwege de aanhoudende afkeuring van het lied werd in 2014 een deel van de tekst herschreven.

Aan die derde versie werkte Sheeran mee, net als popgrootheden Coldplay, Sinead O'Connor, Sam Smith, One Direction en Rita Ora. Maandag komt de Do they know it's Christmas- 2024 Ultimate Mix uit waarin stukken van de vorige versies zijn meegenomen. Daarin werd ook de stem van Sheeran gerecycled, zonder expliciete toestemming dus.

Schadelijk voor Afrika

Een zin waar kritiek op bleef was "Well tonight thank God it's them, instead of you" ("Prijs je maar gelukkig dat het hen overkomt en niet jou"). Dat werd in de versie van 2014 aangepast naar: "Well tonight we're reaching out and touching you" ("Vanavond reiken we je de hand en raken je aan").

Ondanks die herschreven tekst ging de kritiek niet liggen. De Brits-Ghanese zanger Fuse ODG weigerde in 2014 mee te werken aan de derde versie. "Ik zie hoe schadelijk een initiatief als dit nummer is voor Afrika."

Ondanks dat ODG erkent dat het nummer "sympathie opwekt en donaties binnenharkt", kan hij niet wegkijken van de "schadelijke stereotypes die de economische groei, toerisme en investeringen van Afrika in de weg staan". Die stereotypes zouden het continent biljoenen euro's kosten en de eer, trots en identiteit van Afrika schaden.

Andere kijk op het nummer

Sheeran schrijft op Instagram dat als Band Aid hem dit jaar om goedkeuring had gevraagd, hij "beleefd had geweigerd." Als ik de keuze had gehad, had ik geen toestemming gegeven voor het gebruik van mijn stem." De reden hiervan is dat hij inmiddels een andere visie heeft op het nummer en ontwikkelingshulp.

"In de afgelopen tien jaar is mijn kijk op het lied veranderd na een uitleg van Fuse ODG", schrijft de zanger. "Dit is mijn persoonlijke mening. Ik hoop dat we kunnen groeien."

'Miljoenen mensen gered'

Bob Geldof, die samen met Midge Ure het nummer schreef, reageerde dit weekend op kritiek na de bekendmaking van een nieuwe versie. "Dit popnummer heeft honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen gered."

Band Aid zou dit weekend nog geld hebben gedoneerd om vluchtelingen in Sudan te helpen en meer dan 8000 kinderen in dezelfde getroffen gebieden in Ethiopië als in 1984, eten te kunnen geven. "Ik zou willen dat het anders was maar helaas. Koloniaal gedachtegoed mijn reet," aldus Geldof.