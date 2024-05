EPA Paul McCartney

vandaag, 14:59 Paul McCartney als eerste Britse muzikant miljardair, met hulp van Beyoncé

Paul McCartney is de eerste Britse muzikant die met zijn muziek miljardair is geworden. Dat blijkt uit een lijst van The Sunday Times over de rijkste Britten. Volgens de krant heeft de Beatle-muzikant afgelopen jaar 50 miljoen pond verdiend met zijn tournee en zijn muziek.

Daar kwam ook nog een beetje hulp van Beyoncé bij kijken. Zij heeft een cover van het Beatles-nummer Blackbird op haar laatste album staan, wat medecomponist McCartney royalty's oplevert.

In de lijst van de rijkste Britten staat McCartney op plek 165 met zijn geschatte vermogen van 1 miljard pond. Op plek één staat Gopi Hinduja, een zakenman met een vermogen van ruim 37 miljard pond. McCartney is niet de enige muzikant in de lijst: ook Elton John staat erin, op plek 291 met een vermogen van 470 miljoen pond.

Daartussen prijken nog enkele andere opvallende namen. Koning Charles staat op plek 258, met een vermogen van 610 miljoen pond. De Britse premier Sunak is volgens The Sunday Times iets rijker, op plek 245 met 651 miljoen pond.

Taylor Swift ook al muziek-miljardair

Vorige maand meldde het Amerikaanse zakenblad Forbes dat ook Taylor Swift een miljard heeft verdiend puur door haar muziek en optredens, al was dit in dollars (wat neerkomt op een kleine 800 miljoen pond). Haar wereldtournee genereert in een halfjaar een grotere omzet dande omvang van de economie in veel kleine landen in een jaar.

The Sunday Times heeft ook een lijst gemaakt met veertig rijkste Britten onder de 40. Daar zien we meer muzikanten. Ed Sheeran staat op plek 10 met 340 miljoen pond, Harry Styles op plek 17 met 175 miljoen pond en Adele op 19 met 170 miljoen pond.