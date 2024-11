Alamy Limited Artiesten zingen 'Do They Know It's Christmas?' in

NOS Nieuws • vandaag, 16:15 Na veertig jaar nieuwe versie van kerstklassieker 'Do they know it's Christmas?'

Veertig jaar na de eerste versie komt er een nieuwe uitvoering van de kerstklassieker Do they know it's Christmas?. Het nummer is ter ere van het veertigjarig bestaan in een nieuw jasje gestoken en wordt op 25 november uitgebracht met als titel Do They Know It's Christmas - 2024 Ultimate Mix.

Het lied van de Britse gelegenheidsgroep Band Aid kwam oorspronkelijk uit op 3 december 1984 en had als doel geld op te halen voor een grote hongersnood in Ethiopië en de strijd tegen ebola. In 1989, 2004 en 2014 werd het nummer ook al opnieuw uitgebracht in samenwerking met populaire artiesten van dat moment.

Dit jaar is doen onder andere de Britse zanger Ed Sheeran, Chris Martin, leadzanger van de band Coldplay, en voormalig One Direction-lid Harry Styles mee. De remix is opgebouwd uit oude en nieuwe uitvoeringen, met nieuwe en eerdere bijdragen van Bono, Sugababes, Rita Ora, Robbie Williams, Sam Smith, George Michael en Boy George.

De achtergrondmuziek bestaat uit stukken van het originele nummer en de versie uit 2004. Paul McCartney, Sting en John Taylor spelen bas en onder andere Phil Collins zal te horen zijn op drums.

Grote hit

Van het originele nummer werden na de eerste release maar liefst een miljoen singles verkocht. Het stond in 1984 vijf weken op nummer 1 in de Britse hitlijsten en werd daardoor de best verkochte kerstsingle van het jaar. In Nederland stond het nummer drie weken bovenaan in de top 40 en stond in totaal negen weken in de hitlijst.

Het lied, geschreven door muzikanten Bob Geldof en Midge Ure, had als doel om geld in te zamelen tegen een grote hongersnood in Ethiopië en voor de strijd tegen ebola. Net als toen gaan ook dit jaar de opbrengsten gaan naar The Band Aid Charitable Trust.

Kleinerende toon

Het grote succes was niet zonder controverse. Er was ophef over de "westerse kijk op Afrika" en de "kleinerende toon" van het lied. Een van de zinnen die kon rekenen op kritiek was: "Well tonight thank God it's them, instead of you" ("Prijs je maar gelukkig dat het hen overkomt en niet jou").

In de versie van 2014 is die zin aangepast naar: "Well tonight we're reaching out and touching you" ("Vanavond reiken we je de hand en raken je aan").

Ook de 2014-versie werd door critici bestempeld als "klunzig, denigrerend en fout". De Brits-Ghanese artiest Fuse ODG weigerde mee te werken aan de nieuwe versie en zei dat het nummer niet weergaf "wat Afrika daadwerkelijk is". Het zou een negatief en stereotype beeld van het werelddeel bevestigen.

Witte redder-complex

Componist Bob Geldoff reageerde in 2014 in een interview met de krant The Telegraph op zijn critici. Die konden wat hem betreft "opdonderen", de kritiek "kon hem niets schelen". "Alsjeblieft zeg, het is een popnummer, geen wetenschappelijk proefschrift, ontspan." Ook tegen ebola-overlever William Pooley, die zich uitsprak tegen de single, zei Geldof dat hij moest "relaxen".

Dit jaar sprak Geldoff zich uit over aantijgingen dat hij een "witte redder-complex" zou hebben, een wit persoon die niet-witte mensen helpt uit een gevoel van superioriteit. Geldoff noemde dat "de grootste onzin ooit".

Of er voor de tekst van dit jaar ook aanpassingen zijn gedaan is nog niet duidelijk.