Ed Sheeran op NPO Radio 2: er komt een kerstplaat met Elton John

Volgens Sheeran belde Elton John hem vorig jaar kerstochtend op en stelde voor om samen een kerstplaat te maken. Sheeran vertelt dat hij eigenlijk niet het gevoel had dat een kerstplaat bij hem paste, hij had nooit de ambitie om een kerstnummer te maken.

Tot er in maart een goede vriend van hem overleed en hij zich bedacht: "Je weet niet of je er morgen nog bent, alles kan in een nacht veranderen. Misschien ben ik er morgen niet meer. Waarom zou ik deze kans niet pakken?"

Sheeran en Elton John, die veel contact hebben, schreven drie nummers met elkaar en één daarvan is de nieuwe kerstsingle. Steve Mac produceerde het nummer. Hij was ook verantwoordelijk voor de bekende Sheeran-nummers Shape Of You en Shivers.