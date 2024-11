EPA Stembureau in Senegal

NOS Nieuws • vandaag, 10:47 Senegal kiest voor economische hervormingen en aanpak werkloosheid

Bij de parlementsverkiezingen in Senegal heeft de partij van president Bassirou Diomaye Faye de overwinning opgeëist. Faye won in maart de presidentsverkiezingen en zijn partij Pastef krijgt nu ook genoeg parlementszetels om hervormingen te kunnen doorvoeren. Het land verkeert in een economische crisis.

Met 90 tot 95 procent van de stemmen geteld heeft de partij volgens voorlopige uitslagen in de meeste stembureaus de meerderheid behaald. Een regeringswoordvoerder bedankte de bevolking voor de "grote overwinning". De twee grootste oppositiepartijen hebben hun nederlaag toegegeven.

President Diomaye Faye heeft nu genoeg steun voor het uitvoeren van zijn hervormingsprogramma. Hij schreef de verkiezingen uit om precies dat te bereiken.

Begrotingstekort

De regering zegt dat het begrotingstekort nog groter blijkt te zijn dan eerder werd gedacht. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van Senegal vorige maand verlaagd en het land onder toezicht geplaatst.

De afgelopen maanden zijn de prijzen van eerste levensbehoeften als rijst, olie en suiker verlaagd en is de begonnen met de hervorming van het rechtssysteem.

Afrika-correspondent Saskia Houttuin "In de straten van de hoofdstad Dakar was het afgelopen nacht weer feest. Er werd uitbundig gedanst en gezongen voor het kantoor van Pastef, de partij van president Faye en premier Sonko. Hoewel de officiële uitslag nog moet worden bekendgemaakt, wijst alles erop dat de partij de gewenste meerderheid in het parlement heeft veroverd. Dit betekent dat Pastef eindelijk de beloftes kan doorvoeren die eerder dit jaar al waren gedaan: het aanpakken van corruptie, het heronderhandelen van handelsakkoorden en het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Met name Senegalese jongeren staan te trappelen van ongeduld. Na jaren van politieke crisis en economische inflatie staat het land er niet goed voor. Dat zie je bijvoorbeeld aan de recordaantallen jonge Senegalezen die dit jaar de gevaarlijke overtocht wagen naar de Canarische Eilanden. Aan president Faye en premier Sonko nu de taak om het vertrouwen terug te winnen. Nu zij ook het parlement in handen hebben, staat niets hen meer in de weg."

Met het aankondigen van economische hervormingen, aanpak van maatschappelijke ongelijkheid en van corruptie geeft Faye de grotendeels jonge bevolking hoop op vermindering van de inflatie en van de grote werkloosheid.

De werkloosheid in Senegal is meer dan 20 procent en als gevolg daarvan neemt het aantal mensen dat per boot naar Europa te probeert te gaan, met gevaar voor eigen leven, nog steeds toe. Daarbij komen jaarlijks duizenden mensen om het leven.

Linkse agenda

De president heeft zijn vroegere mentor Ousmane Sonko benoemd tot premier. Het tweetal belooft een linkse agenda. Zo willen ze met nieuwe politieke en economische partners gaan samenwerken, het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en visserijcontracten met het buitenland opnieuw onder de loep nemen. Ook willen ze dat Senegal minder afhankelijk wordt van het buitenland.

Beiden riepen op tot kalmte bij de verkiezingen en die lijken inderdaad zonder grote incidenten te zijn verlopen. Senegal is een land met een lange democratische traditie,. Het wordt gezien als een stabiele factor in een regio in Afrika waar veel coups worden gepleegd.

Voormalig president Macky Sall leidt vanuit het buitenland een oppositiebeweging. Hij beweerde gisteren dat Pastef op grote schaal verkiezingsfraude had gepleegd, maar zei niet hoe dat was gebeurd en leverde er geen bewijs voor. Bij zijn vertrek in april liet hij een land in crisis achter.