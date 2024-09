Zoektocht naar tientallen vermiste migranten bij Canarische Eilanden

Het ongeluk kan uitlopen op een van de dodelijkste incidenten in 30 jaar migratie in de wateren tussen Afrika en de Canarische Eilanden. In 2009 kwamen 25 migranten om toen hun boot schipbreuk leed bij Lanzarote.

Paniek aan boord

Drie andere boten slaagden er gisternacht wel in de kust te bereiken. Aan boord waren in totaal 208 mensen. Doordat de zee aan het eind van de zomer meestal rustig is en het niet zo hard waait, waagden de afgelopen maand weer meer migranten de oversteek naar de Canarische Eilanden via de 'Atlantische route'.