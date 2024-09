Boot met 30 lichamen gevonden voor kust van Senegal, vermoedelijk migranten

West-Afrika-correspondent Saskia Houttuin:

"Voor Senegal is deze bootramp het zoveelste drama in korte tijd. Nog geen twee weken geleden vielen zeker 39 doden toen een boot kort na vertrek vanuit de vissersplaats Mbour in de Atlantische Oceaan zonk. Het echte dodental ligt waarschijnlijk een stuk hoger. Vermoedelijk is de boot die gisteren werd gevonden eveneens vertrokken vanuit Mbour.

Om de Canarische Eilanden te bereiken vertrekken migranten vaak op houten vissersboten. Deze route is lang, zo'n 1500 kilometer, en bovendien levensgevaarlijk: de oceaan is onstuimig en boten worden soms te zwaar beladen. Ook is er vaak te weinig brandstof en voedsel aan boord."