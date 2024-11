ANP (bewerking NOS)

NOS Nieuws • vandaag, 06:51 Wekdienst 18/11: Weer treinhinder door staking ProRail • Boeren demonstreren in Frankrijk

Goedemorgen! Door een staking bij ProRail rijden er geen treinen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. En in Frankrijk zijn de eerste grote protestacties sinds het aantreden van premier Barnier.

Eerst het weer: er is vrij veel bewolking en het komt tot enkele buien. Tussendoor is er wat zon. In het zuiden van Limburg valt enige tijd regen. Bij een matige westen- tot zuidwestenwind wordt het 6 tot 8 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er is deze ochtend weer een staking bij spoorbeheerder ProRail. In de ochtend rijden er tot 09.00 uur geen treinen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Ook over de hogesnelheidslijn is geen treinverkeer mogelijk.

De onvrede in Frankrijk over het beleid van de regering neemt toe. Vandaag wordt er actiegevoerd door boeren. Het is het eerste grote protest sinds het aantreden van premier Barnier. Later zijn er ook stakingen bij het spoor, in het bedrijfsleven en bij overheidsdiensten.

Bondscoach Ronald Koeman blikt vooruit op de laatste poulewedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League. Oranje speelt morgenavond tegen Bosnië en Herzegovina.

Dit is er vannacht gebeurd:

President Zelensky van Oekraïne heeft omfloerst gereageerd op de berichten dat zijn land van de VS toestemming heeft gekregen om langeafstandsraketten in te zetten op Russisch grondgebied.

"In de media wordt veel geschreven over de goedkeuring. Maar aanvallen worden niet met woorden uitgevoerd. De raketten spreken voor zichzelf", sprak Zelensky in een video.

Amerikaanse media meldden gisteravond dat president Biden groen licht heeft gegeven voor de inzet van zogenoemde ATACMS-raketten in Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op het bericht.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In Zwitserland is het dorpje Brienz sinds gisteren helemaal verlaten. De circa 90 inwoners moeten voorlopig hun huis uit omdat het plaatsje in het oosten van het land opnieuw wordt bedreigd door een rotslawine. Vorig jaar was er daarom al een wekenlange evacuatie.

Het vertrek van de inwoners is volgens de autoriteiten volgens plan verlopen. Het dorp is vermoedelijk tot komend voorjaar niet toegankelijk. Inwoners hebben hun waardevolle spullen meegenomen. Het altaar uit de kerk is eveneens naar een veilige plek gebracht.

De rotslawine die het dorpje bedreigt

De twee toegangswegen naar het dorp zijn afgesloten

