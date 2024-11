AFP Wortels in verpakking

NOS Nieuws • vandaag, 23:02 Dode en tientallen zieken in VS door wortels besmet met poepbacterie

In de Verenigde Staten is een persoon overleden en zijn tientallen anderen ziek geworden na het eten van wortels, besmet met de E. colibacterie. 39 mensen in 18 staten raakten besmet. Vijftien zijn in het ziekenhuis opgenomen.

Het gaat om voorverpakte wortels van producent Grimmway Farms uit Californië. Dit bedrijf heeft alle wortels teruggeroepen. Het CDC, de Amerikaanse variant van het RIVM, waarschuwt Amerikanen om groenten van de betreffende producent die nog in de koelkast of vriezer liggen, weg te gooien.

De besmettingen met de zogenoemde poepbacterie vonden plaats in heel het land, de meeste in de staten New York, Minnesota en Washington.

Darmklachten De E. colibacterie komt van nature voor in de darmen van mensen en dieren. De darmbacterie kan bij besmet voedsel of water leiden tot maag- en darmklachten, zoals diarree en buikkrampen. Volgens het RIVM veroorzaakt de bacterie bij mensen met een minder goede weerstand "infecties buiten de darm, waaronder bloedstroominfecties".

Vorige maand gebeurde iets soortgelijks in de VS, toen een persoon overleed en meer dan honderd mensen ziek werden na een E. coli-uitbraak bij een aantal McDonald's-filialen. Toen waren uien op de hamburger de Quarter Pounder de besmettingsbron. Ook een deel van de andere Amerikaanse fastfoodketens haalde uien tijdelijk van het menu.

Afgelopen juni overleed een persoon in het Verenigd Koninkrijk na het eten van sla waar de bacterie in was gevonden. Bij die uitbraak werden ten minste 275 mensen ziek.

Drinkwater

In Nederland werd de bacterie vorige maand in het drinkwater van Apeldoorn en Noord-Limburg gevonden. Inwoners werd toen enkele dagen geadviseerd het kraanwater te koken, voor het te drinken.