Drinkwater in Apeldoorn en omgeving weer veilig, kookadvies opgeheven

Het drinkwater in Apeldoorn en omgeving is weer veilig. 70.000 mensen moesten hun water tien dagen lang koken, maar dat is nu niet meer nodig.

De poepbacterie was gevonden in een reservoir in een drinkwatervoorziening in de stad. Mogelijk is die daar binnengekomen door een lek. Het lek is gerepareerd en de voorraadkelders zijn schoongemaakt. Sindsdien is het water getest in een laboratorium en voldoet het water weer aan de kwaliteitseisen, schrijft Omroep Gelderland.