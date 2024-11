Littler laat Lukeman kansloos en wint Grand Slam of Darts

Luke Littler heeft zondagavond bij zijn eerste deelname de Grand Slam of Darts gewonnen en neemt daarmee ruim 180.000 euro mee naar huis. In de finale was de 17-jarige Engelsman met 16-3 veel te sterk voor zijn 22 jaar oudere landgenoot Martin Lukeman.

Littler, die eerder de Nederlander Jermaine Wattimena uitschakelde , werd in de halve finales flink op de proef gesteld door Gary Anderson. De Schot kon een 15-14 voorsprong niet verzilveren en ging in de laatste twee legs ten onder (16-15).

In de finale tegen Lukeman zette Littler zijn sterke vorm van de dartsweek in Wolverhampton voort. Zijn laagste gemiddelde op de Grand Slam was 102 per drie pijlen. In de eindstrijd bleef hij daar boven, ondanks een stroeve start.