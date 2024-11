PDC Jermaine Wattimena tijdens zijn partij tegen Luke Littler

NOS Sport • gisteren, 21:15 Littler vernedert Wattimena bij Grand Slam met recordnederlaag, ook exit Van Veen

Darters Jermaine Wattimena en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd de laatste vier van de Grand Slam te bereiken, een van de laatste grote toernooien voor het wereldkampioenschap van start gaat.

Wattimena had in de kwartfinale geen schijn van kans tegen Luke Littler en verloor met 16-2. Later op de avond moest Gian van Veen met 16-14 zijn meerdere erkennen in Gary Anderson. Er zijn geen Nederlanders meer actief op het toernooi.

Twee keer eerder stonden Wattimena en Littler tegenover elkaar en beide keren won de Engelsman overtuigend. Ook in Wolverhampton had Wattimena weinig in te brengen. Sterker nog, niet eerder werd een kwartfinale over zestien legs met zo'n grote marge verloren.

De Grand Slam of Darts Op de Grand Slam of Darts komen de beste spelers van het afgelopen jaar in actie. Alle finalisten van tv-toernooien zijn automatisch geplaatst, net als winnaars van kleinere toernooien in Europa. Het veld wordt aangevuld met winnaars van een kwalificatietoernooi en succesvolle spelers op andere tours, zoals de Development Tour voor jonge spelers en de Women's Series. De winnaar van dit jaar neemt ruim 180.000 euro mee naar huis.

Wattimena begon prima aan de partij, maar was niet opgewassen tegen het scorende vermogen van zijn tegenstander. Littler miste in de tweede leg de laatste pijl voor een negendarter en ging met een 4-1 voorsprong de eerste pauze in.

Lijdzaam toezien

Ook na de hervatting had Wattimena weinig in te brengen. De nummer 37 van de wereldranglijst moest lijdzaam toezien hoe Littler, die negentien plekken hoger staat, onder meer hoge scores van 167 en 164 uitgooide via de bullseye.

PDC Jermaine Wattimena en Luke Littler geven elkaar een hand

Littler liep eenvoudig weg bij Wattimena en pakte de laatste elf legs op rij. Hij besliste de partij door met zijn eerste wedstrijdpijl een score van 110 uit te gooien.

Van Veen verliest nipt

Spannender was de tweede kwartfinale van de avond, waarin de 22-jarige Van Veen het opnam tegen dartsveteraan Anderson. Van Veen verloor na een gelijkopgaande partij nipt met 16-14 van de 53-jarige Schot.

Van Veen moest in de eerste leg meteen een break verwerken, maar brak voor de eerste pauze tweemaal terug. Daardoor ging hij met een 3-2 voorsprong de onderbreking in.

PDC Gian van Veen baalt tijdens zijn partij tegen Gary Anderson

Van Veen moest passen nadat hij op een 6-5 achterstand was gekomen. Op 9-5 kreeg Anderson de mogelijkheid om een nieuwe break te plaatsen en daarmee definitief uit te lopen, maar Van Veen had het geluk dat zijn tegenstander de dubbel-4 miste.

Zodoende bleef Van Veen in de partij. Meermaals maakte hij een breakkans van Anderson op het nippertje onschadelijk door telkens op het laatste moment de juiste dubbel te raken.

Maar bij het aanbreken van de slotfase werd duidelijk dat Van Veen zelf ook nog een break moest plaatsen om uitzicht te houden op de winst. Dat lukte hem niet. Vanaf 10-8 ging elke leg met de darts mee. Anderson benutte zijn eerste wedstrijdpijl en maakte de partij via de dubbel-12 af.

PDC Gary Anderson juicht tijdens zijn partij tegen Gian van Veen