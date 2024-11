Wattimena overleeft acht matchdarts, Van Veen overtuigt op Grand Slam of Darts

Jermaine Wattimena en Gian van Veen hebben de Nederlandse eer hoog gehouden bij de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. Nadat Danny Noppert woensdag in de achtste finales was achtergebleven, slaagden beide laatste Nederlandse troeven er wel in de laatste acht te bereiken. Al was het voor Wattinema tegen Dimitri Van den Bergh op het nippertje: 10-9.