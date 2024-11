Amsterdam wint hockeytopper tegen Den Bosch en stijgt een plaatsje

De hockeyers van Amsterdam hebben de hoofdklassetopper tegen Den Bosch met een nipte thuiszege afgesloten: 2-1. De nummer drie van de ranglijst wipt daardoor over de Branders heen naar de tweede plaats.

Den Bosch zonder steunpilaren

Zowel Amsterdam als Den Bosch heeft een sterke competitiestart achter de rug. De hoofdstedelingen leden vorige week tegen koploper Bloemendaal pas hun eerste nederlaag, terwijl de Brabanders net als Bloemendaal nog ongeslagen waren. Een best opmerkelijke prestatie voor de nummer acht en zes van vorig seizoen.

Den Bosch was enigszins bevreesd naar het Wagener Stadion afgereisd, want de ploeg moest het doen zonder drie belangrijke steunpilaren die geblesseerd aan de kant bleven: de deze zomer overgekomen Oranje-aanvoerder Thierry Brinkman, Pepijn Reyenga en de Oostenrijker Fabian Unterkircher.

Zuid-Afrikaanse broers

Kort na rust maakte topscorer Boris Burkhardt zijn faam waar door toe te slaan met een strafcorner dwars door het midden: 1-0. Het was al de zeventiende competitietreffer voor de in Den Haag geboren hockeyer. Koen Bijen kreeg na een fout in de Amsterdamse defensie een grote kans op de gelijkmaker, maar hij stuitte op doelman Joren Romijn.