Van Kaapstad naar Amsterdam: hockeybroers Cassiem willen 'koning van Holland' worden

Als zijn jongere broer Mustapha (22) de bal heeft, weet Dayaan (25) precies wat hij ermee gaat doen. "In Zuid-Afrika zeggen we: als iemand je een gerecht serveert, eet je het op. Zo doen wij het ook. Hij serveert me de bal, ik scoor."

Spits Dayaan (met snorretje), aanvoerder van het Zuid-Afrikaanse nationale team, en Mustapha, een middenvelder, spelen sinds dit seizoen samen bij Amsterdam. De club was vorig jaar nog degradatiekandidaat, maar staat nu derde.

Vorige week stonden ze zelfs aan kop, tot Bloemendaal ze de eerste nederlaag bezorgde en de positie overnam. Vanmiddag speelt Amsterdam thuis tegen Den Bosch, de nummer twee.

De broers Cassiem zijn dit seizoen de smaakmakers bij de Amsterdammers. Watervlug zijn ze, vol dreiging, en met hun verrassende bewegingen altijd goed voor spektakel. Ze zijn niet anders gewend dan keihard te werken en alles eruit te halen. Al doen ze dat elk op hun eigen manier.

Dayaan is een ingetogen leiderstype met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Mustapha oogt losser, een typische jongste broer. Hij hoeft altijd maar één ding te doen: gaan waar Dayaan gaat. "Hij brengt veel vrolijkheid", zegt Dayaan, waarop zijn broertje bescheiden glimlacht.

Pro Shots Dayaan Cassiem scoort in de wedstrijd SCHC - Amsterdam

Pro Shots Mustapha Cassiem weet zijn broer Dayaan, die spits staat, feilloos te vinden

Ze schelen drie jaar en groeiden op in Mitchells Plain in Kaapstad, een buurt met veel drugscriminaliteit. "Onze ouders hebben ons alles gegeven wat ze konden. Daar ben ik ze dankbaar voor", zegt Dayaan.

"Ik had een heel leuke jeugd", vult Mustapha opgewekt aan. "We speelden veel buiten met vriendjes. We kregen de kans om naar een goede middelbare school te gaan, waar we op hoog niveau konden sporten." Hij hield veel van rugby, was er goed in, maar koos in navolging van zijn broer uiteindelijk volledig voor hockey.

Mustapha Cassiem / Instagram Mustapha Cassiem moest kiezen tussen rugby of hockey op hoog niveau

Daarna ging het hard. Ze waren met het Zuid-Afrikaanse hockeyteam actief op de Olympische Spelen van Tokio en afgelopen zomer ook in Parijs. Na Tokio zetten ze in 2022 hun carrière voort in Europa. Een grote stap, geeft Mustapha toe. Voor het eerst ver weg van hun familie, maar wel met elkaar.

Ze startten bij tweedeklasser Gladbach in Duitsland en stapten in 2023 over naar de Nederlandse hoofdklasse (hun grote droom) om bij het Haagse HDM te gaan spelen. En krap een jaar later vertegenwoordigen ze Amsterdam.

"Onze ouders hebben ons geleerd bescheiden te zijn", zegt Dayaan. "Ze zeiden: denk niet dat je al op de top staat. Het kan altijd weer van je worden afgenomen."

Mustapha Cassiem / Instagram

Dat ze al na één seizoen voor Amsterdam kozen, is te danken aan de sterspelers Floris Middendorp en Boris Burkhardt en hoofdcoach Rick Matthijssen, zeggen de broers. "Ze stuurden ons berichten: we can make a dream team."

Maar wel samen, natuurlijk. De broers zijn altijd samen. "Het is een gevoel dat je niet kan uitleggen", zegt Mustapha, die niet alleen het veld, maar ook het huis deelt met zijn grote broer. "We zijn beste vrienden. Het is heel speciaal, samenspelen met je eigen bloed. Hij is een rolmodel voor mij, ik keek altijd naar hem op."

"Alles wat ik doe is voor hem, voor mijn familie", zegt Dayaan plechtig. "Ooit zullen we onze eigen weg gaan. Maar dan heb ik deuren voor hem geopend en hij opent ze voor anderen."

Want dat is wat beiden al hun hele hockeyende leven voor ogen hebben: een inspiratie zijn voor de nieuwe hockeygeneratie in Zuid-Afrika. Ze willen voor hen de weg banen. Zoals hun landgenoot Tim Drummond een belangrijke rol speelde toen zij naar de Nederlandse hoofdklasse wilden via HDM.

Dayaan Cassiem / Instagram De broers Cassiem samen op de Olympische Spelen van Parijs

Maar voor nu hopen ze met Amsterdam prijzen te pakken, het landskampioenschap binnen te harken. Mustapha zoekt naar de juiste woorden en zegt dan ineens vol Amsterdamse bravoure: "We willen koning van Holland worden."

Over familiegevoel gesproken: ook Den Bosch staat hierom bekend. We spraken olympisch kampioen Koen Bijen en aanvoerder Jasper Tukkers, goede vrienden én huisgenoten:

