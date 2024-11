AFP Jorge Martin

NOS Sport • vandaag, 15:00 Spanjaard Martín stoot Bagnaia van troon en pakt titel in MotoGP

De Spanjaard Jorge Martín heeft op de laatste racedag van het seizoen zijn eerste titel in de MotoGP binnengesleept. Hij werd in de 'Solidariteits GP' in Barcelona derde en dat was genoeg voor de winst in het eindklassement. Zijn concurrent Francesco Bagnaia kon de pijn nog enigszins verzachten met de zege in de slotrace.

Bagnaia wist dit seizoen in totaal 11 van de twintig races te winnen, maar doordat Martín drie races wist te winnen, zestien podiumplaatsen behaalde en punten in sprintraces wist te pakken, ging de Spanjaard toch met een voorsprong het laatste raceweekend in.

Zaterdag had de 26-jarige Martín al de kans om het kampioenschap binnen te halen, maar tijdens de sprintrace werd gewonnen door de Italiaan Bagnaia en de Spanjaard eindigde als derde. Het gat in de WK-stand was daardoor nog niet groot genoeg om Martín tot eindwinnaar uit te roepen.

Grand Prix in Barcelona in plaats van Valencia De Grand Prix in Barcelona wordt dit weekend de 'Solidariteits GP' genoemd. Het was namelijk de bedoeling dat de coureurs zouden racen in Valencia, maar door de grote wateroverlast in dat gebied, werd de GP verplaatst. Tijdens de GP wordt er geld opgehaald voor het Rode Kruis, dat aan het werk is in het rampgebied waar nog altijd mensen worden vermist.

Zondag lukte dat wel. De coureur van Pramac Ducati wist van tevoren dat een negende plek in de race voldoende zou zijn voor de titel in de koningsklasse.

Tijdens de race vermeed hij dus alle risico's en zo kwam hij uiteindelijk kwam als derde over de streep achter winnaar Bagnaia en had hij nog een voorsprong van tien punten over (508 om 498).

Reuters Martín in actie tijdens de laatste race in Spanje

Ook vorig seizoen ging de titelstrijd in de MotoGP tussen Bagnaia en Martín. De Italiaan trok toen aan het langste eind en veroverde toen zijn tweede wereldtitel op rij.

Volgend jaar vertrekt Martín bij Pramac Ducati en gaat hij rijden voor concurrent Aprillia. Daar zal hij dan ook zijn nieuwe rugnummer 1 gaan dragen, want dat nummer is in principe voorbehouden aan de wereldkampioen.

Veijer grijpt derde plek in Moto3

De Nederlandse motorcoureur Collin Veijer heeft zijn goede seizoen in de Moto3 teleurstellend afgesloten. Door een tiende plaats in de 'Solidariteits GP' in Barcelona grijpt hij naast de tweede plaats in de WK-stand. De 19-jarige Spanjaard Daniel Holgado ging nu met die ereplaats aan de haal.