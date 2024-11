EPA Francesco Bagnaia

NOS Sport • vandaag, 15:31 Bagnaia wint sprintrace Catalonië en stelt beslissing titelstrijd uit tot zondag

De titelstrijd in de MotoGP wordt zondag bij de laatste race van het seizoen pas beslist. Francesco Bagnaia won de sprintrace op het circuit bij Barcelona, terwijl zijn titelrivaal Jorge Martín derde werd.

Als Martín voor Bagnaia was geëindigd, was hij vandaag al wereldkampioen geworden. Het verschil met nog één hoofdrace te gaan is 19 punten, terwijl een overwinning op zondag goed is voor 25 punten.

De 'Solidarity Grand Prix' is het laatste weekend van het MotoGP-seizoen. De finale zou gereden worden in Valencia, maar vanwege de overstromingen van eerder deze maand is de race verplaatst naar Catalonië.

Duel om plek twee

Bagnaia pakte de kop bij de start en reed gecontroleerd weg, terwijl Martín maar enkele rondjes nodig had om vanaf de vierde startplek naar de tweede plaats te komen. Even later viel Bagnaia's teamgenoot Enea Bastianini Martín opnieuw aan, waardoor Bagnaia kon vertrekken.

Martín leek de strijd om de tweede plek te winnen, maar in de slotronde ging Bastianini alsnog voorbij aan Martín.

Ongeacht waar Bagnaia zondag finisht, heeft Martín genoeg aan een negende positie om zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse veilig te stellen.

Ook vorig jaar ging de titelstrijd in de MotoGP tussen Bagnaia en Martín. De Italiaan trok aan het langste eind en veroverde toen zijn tweede wereldtitel op rij.

Nederlanders vooraan In de klasses onder de MotoGP hebben de Nederlanders een goede uitganspositie voor de races van zondag. Collin Veijer start zijn laatste Moto3-race van de tweede startplek. Zonta van den Goorbergh begint in de Moto2-klasse vanaf de derde positie.