Martín heeft wereldtitel in de MotoGP voor het grijpen na val Bagnaia

Motorcoureur Jorge Martín heeft de wereldtitel in de MotoGP bijna binnen. De Spanjaard, al leider in de WK-stand, won niet alleen de sprintrace van de Grote Prijs van Maleisië, maar zag bovendien zijn rivaal Francesco Bagnaia onderuit gaan.

Martín heeft met nog twee races te gaan 29 punten voorsprong. Hij kan de titel morgen veiligstellen als in Maleisië de hoofdrace wordt verreden.

Titelhouder Bagnaia was de snelste geweest in de kwalificatie en vertrok derhalve van poleposition. Martín, die naast de Italiaan op de voorste rij stond, was echter als beste weg. Hij sloeg direct een gaatje.