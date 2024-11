Motorcoureur Veijer kan nog tweede worden in WK, maar seizoen is nu al geslaagd

Getty Images Collin Veijer

Met nog één race te gaan is motorcoureur Collin Veijer neergestreken in Staphorst, in zijn ouderlijk huis. Voordat hij komend weekend in Barcelona zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap van de Moto3 veilig kan stellen, is er even tijd voor wat rust.

Niet voor zijn ouders, die lachend naar een stapel was wijzen op de bank. Zodra zoonlief terug is van zijn reis rond de wereld moeten zij flink aan de bak. Veijer junior weet alles van motoren, maar hoe de wasmachine werkt, is voor hem nog een groot geheim. De twee jongere zussen van Veijer zijn opgetogen. Zo vaak zien ze hun broer niet. Collin heeft beloofd met ze te gaan shoppen in Zwolle.

De 19-jarige Veijer begint in zijn tweede seizoen naam te maken in de motorsportwereld. Hij won een race, kan komende zondag een podiumplek in de eindstand van het WK veiligstellen en heeft ook al een overstap naar de zwaardere Moto2-klasse verdiend.

Op klompen achter het huis van zijn oom, met zicht op de weilanden, benadrukt de jonge motorcoureur dat het een mooi, maar ook een zwaar seizoen is geweest in de Moto3.

"Ik ben net terug van acht weken Azië en Australië. In Maleisië heb ik aardig wat punten goed kunnen maken op de Spanjaard Daniel Holgado, de nummer twee. We staan nu gelijk. In Barcelona moet ik voor hem eindigen, dat is de missie."

Lukt dat, dan eindigt Veijer als tweede in het wereldkampioenschap. Wel ruim achter nummer één David Alonso uit Colombia. "Die jongen was supersterk, echt een maatje te groot."

Bij de grote jongens

Toch is het seizoen al geslaagd voor Veijer. Hij wilde in zijn tweede jaar in de Moto3 in de top vijf eindigen. Dat is gelukt. Hij won in Jerez, werd tweede in Assen en stond in totaal maar liefst negen keer op het podium. Kortom: Veijer hoort bij de grote jongens in de Moto3.

Ook letterlijk, want de meeste Spanjaarden, Italianen of Japanners zijn kleiner dan hij. En ze wegen ook minder. "Ik ben zeven kilo zwaarder dan Alonso, een nadeel in deze raceklasse. Ik let enorm op wat ik eet, maar als ik nog meer afval, wordt het ongezond."

Mijn teamcoördinator vond het abnormaal hoeveel media-aandacht ik kreeg. Collin Veijer over de TT in Assen

Zijn eerste overwinning in Maleisië zette hem vorig jaar al op de kaart. Dit seizoen bewees hij in Jerez dat het succes geen toevalstreffer was. De tweede plaats in Assen gaf het laatste zetje. Lang ging de Nederlander aan de leiding, het publiek raakte in extase. In de slotfase kwam de Spanjaard Ivan Ortolá nog net voorbij, maar het was een heroïsche strijd die veel indruk heeft gemaakt op de racefans.

Bredere plaatje

Veijer kijkt er met trots op terug. "Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik net niet won in Assen, maar ik kijk naar het bredere plaatje. Het gaat om het kampioenschap. En ik vond dat ik goed was omgegaan met de omstandigheden. Mijn teamcoördinator vond het abnormaal hoeveel media-aandacht ik kreeg. Zelfs MotoGP-coureurs hadden het minder druk."

Waar Veijer vroeger lang kon blijven hangen in een teleurstelling, weet hij nu na vijf minuten alweer de knop om te zetten. "Ik accepteer makkelijker wat er in een raceweekend gebeurt. Als het zaken zijn waar ik geen invloed op heb, dan parkeer ik die. Vroeger was dat juist een valkuil. Daar ging te veel energie in zitten. Dat breekt je op in de race."

Ook dit seizoen verliep niet vlekkeloos. Twee keer ging hij in leidende positie hard onderuit. De ene keer was hij te gretig en was het zijn eigen fout, maar soms heeft het ook te maken met pech. De limiet opzoeken en er soms overheen gaan: het hoort bij zijn vak, zegt Veijer.

EPA Collin Veijer op Silverstone

Volgend seizoen maakt de Staphorster de overstap naar de Moto2. Hij tekende een contract bij KTM Ajo, één van de topteams in de Moto2.

"Ik denk dat ik met mijn lengte en gewicht beter pas bij de Moto2", zegt Veijer over zijn overstap. "Maar mijn eerste jaar zal vooral een leerjaar worden. De motor is groter, de topsnelheden liggen hoger. En het is niet vanzelfsprekend dat toppers in de Moto3 het ook maken in een hogere raceklasse."

Goed afsluiten

Dat is allemaal volgend jaar, nu eerst het seizoen goed afsluiten in de Moto3. Niet in het door overstromingen getroffen Valencia, maar in Barcelona. Of dat nog weer een andere mindset vraagt? Veijer met een glimlach: "Nee hoor. Het is een andere baan, meer niet. Ik ben er ready voor, het gaat een superleuk weekend worden."

De klompen gaan uit. Gymschoenen aan. Nu eerst shoppen met zijn zusjes in Zwolle.