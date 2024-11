Omroep Gelderland Het podium: Foppen, Kiplimo en Scott

Kiplimo verpulvert bij Zevenheuvelenloop wereldrecord 15 kilometer

Jacob Kiplimo heeft bij de 39ste editie van de Zevenheuvelenloop het wereldrecord op de 15 kilometer verpulverd. De 24-jarige Ugandees kwam in Nijmegen na 40.42 minuten over de streep. Het oude wereldrecord stond op naam van Joshua Cheptegei, die bij dezelfde wedstrijd in 2018 41.05 liep.

Een jaar geleden was Kiplimo er ook al dicht in de buurt. Toen evenaarde hij het record van zijn landgenoot Cheptegei.

Foppen knap tweede

Mike Foppen zette eveneens een knappe prestatie neer in zijn geboortestad Nijmegen. De Nederlander knokte zich met een uiterste krachtsinspanning naar de tweede plaats en klokte 43.19.

"Ik heb twee keer eerder meegedaan en was twee keer de tweede Nederlander. Nu was het een keer tijd om de eerste Nederlander te worden", vertelde Foppen na afloop bij Omroep Gelderland.

Ook premier Dick Schoof liep na een turbulente week mee

"Ik heb eindelijk een keer wat terug kunnen doen voor Nijmegen", glunderde hij. "Ik ben een paar weken geleden veranderd van trainingsprogramma. Dit was de eerste mogelijkheid om te kijken of dat aansloeg en ik voelde me goed. Jammer dat er een klein beetje wind stond, anders had het nog wel sneller gekund."

Het was voor het eerst in 22 jaar dat er weer een Nederlander in de top drie eindigde. In 2002 won Kamiel Maase de Zevenheuvelenloop.

Van Es eerste Nederlandse vrouw

Bij de vrouwen ging de winst zondag naar de Ethiopische Mizan Alem. Zij was met 46.51 veruit de snelste. De Nederlandse Diane van Es kwam een minuut later als tweede over de finish: 47.51.