In samenwerking met Omroep Flevoland NOS Nieuws • vandaag, 12:55 Vier woningen in Almere te gevaarlijk om terug te keren na explosie

Zo'n vier woningen in een appartementencomplex in Almere zijn onbewoonbaar verklaard nadat een explosief was afgegaan. De explosie was om iets over 23.00 uur bij een portiek van het complex aan het Deventerpad.

De knal richtte aanzienlijke schade aan in het complex, dat momenteel in de steigers staat vanwege een renovatie. De portiekdeur werd uit het kozijn geblazen en de gevel liep zware schade op, meldt de Veiligheidsregio Flevoland.

Bewoners van het complex moesten hun huis uit. Na een controle van de brandweer kon een deel terug. De bewoners van ongeveer vier woningen moesten de nacht ergens anders doorbrengen omdat die huizen onbewoonbaar zijn verklaard. De gemeente vangt de bewoners op. Het is nog onduidelijk wanneer zij weer naar huis mogen.

Stijging

Het aantal explosies in de stad stijgt de afgelopen tijd, meldt Omroep Flevoland. Sinds begin vorig maand telde de omroep zestien explosies.

Ook op andere plekken in het land waren vannacht explosies. In het Noord-Brabantse Cuijk en Helmond en in de Haagse wijk Moerwijk gingen explosieven bij woningen af. In alle gevallen raakte niemand gewond.

Gisteren raakte een vrouw in het Brabantse dorp Nieuwkuijk zwaargewond door een explosie bij haar woning. De vrouw kwam vermoedelijk op een sissend geluid af. Ze werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Regio15 Schade aan een portiek in Den Haag-Moerwijk

Boven de duizend

Dit jaar komt het aantal aanslagen, vooral gepleegd met zwaar vuurwerk, waarschijnlijk boven de duizend uit. Dat is een flinke stijging in vergelijking met voorgaande jaren.

Slechts een op de vijf aanslagen houdt verband met criminele activiteiten, blijkt uit een eerder verschenen politierapport. Ruim de helft van de incidenten heeft te maken heeft met 'huis-tuin-en-keukenconflicten', valt te lezen in het rapport.

Wat de aanleiding van de explosies van vannacht is geweest, is in alle gevallen nog onduidelijk.