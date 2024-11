NOS Sport • vandaag, 11:19 Nederlandse curlingmannen winnen van directe concurrent Engeland op EK

De Nederlandse curlingmannen hebben de tweede wedstrijd op het EK curling in het Finse Lohja wel gewonnen. Na de 8-6 nederlaag zaterdag tegen Schotland, werd nu in een spannende wedstrijd met 7-5 gewonnen van Engeland.

Het doel van Oranje is een plek veroveren bij de beste acht, zodat Nederland mee mag doen aan het WK volgend jaar in Canada. Als daar opnieuw een top acht-klassering wordt afgedwongen, is kwalificatie voor de Spelen van Milaan zo goed als zeker.

Sterk begin

Engeland was een directe concurrent voor Nederland als het gaat om een plek in de top acht. Daardoor is de overwinning belangrijk, maar zeker nog niet allesbeslissend. Er zijn nog zeven wedstrijden te gaan, onder andere een wedstrijd tegen Duitsland, later deze zondag.

NOS Nederland-Engeland op het EK Curling

De Nederlandse mannen, twaalfde op de wereldranglijst, begonnen sterk aan de wedstrijd. In de openingsfase werden drie van de vier 'ends', zoals een speelronde heet, gewonnen. Maar in de vierde end wist Engeland de achterstand in één keer om te buigen naar een 4-3 voorsprong.

Curlingvrouwen verliezen nipt De Nederlandse curlingvrouwen hebben op het EK in de B-divisie met 8-7 van Tsjechië verloren. Door dat resultaat hebben de vrouwen nu één wedstrijd gewonnen en één wedstrijd verloren. Zaterdag werd namelijk met 8-4 overtuigend gewonnen van Slovenië.

Doordat beide teams veel missertjes hadden, kwamen er toch ook weer kansen voor Nederland om terug te komen in de wedstrijd. Dat gebeurde ook en de overwinning werd binnengehaald.

Duitsland is lastiger

Om 18.00 uur staat voor Nederland de derde EK-wedstrijd op het programma. Dan is Duitsland, de nummer negen van de wereldranglijst, de tegenstander, dat vanmorgen met 10-2 van Oostenrijk won. Duitsland is de nummer zes van het vorige WK en dus wordt een lastigere wedstrijd verwacht.

Mochten de curlingmannen zich uiteindelijk bij de beste vier landen weten te scharen, dan plaatsen zij zich voor de halve finales van het toernooi.

EK curling bij de NOS De Nederlandse mannen spelen vandaag ook nog hun derde EK-wedstrijd om 18.00 uur tegen Duitsland. De wedstrijd van Oranje is live te zien via deze livestream in de NOS-app en op NOS.nl. Het EK duurt nog tot en met 23 november.