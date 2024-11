Omstreden turntrainer Karolyi overleden, hielp 14-jarige Comaneci aan olympisch goud

De Hongaarse turntrainer Bela Karolyi is overleden. De voormalig coach van de Roemeense turnlegende Nadia Comaneci is 82 jaar geworden. Karolyi trainde met zijn vrouw Martha meerdere olympische medaillewinnaars.

Een van de beroemdste medailles die Karolyi behaalde met zijn pupillen was de gouden medaille van Comaneci. Zij was 14 toen zij op de Olympische Spelen van 1976 in Montreal naar het goud turnde.