De wereld wil minder steenkool gebruiken, maar breekt juist records

China-correspondent Laura van Megen:

"De energiesector opschonen is noodzakelijk voor China om de eigen klimaatdoelen te halen, zoals klimaatneutraliteit in 2060. De sector is goed voor bijna de helft van China's totale uitstoot. De hoop en verwachting is dat die uitstoot volgend jaar piekt en daarna dus afneemt.

De Chinese afhankelijkheid van steenkool is hierbij een groot probleem. Gevestigde belangen, economische groeiambities en een gebrek aan technische alternatieven verhinderen China echt afstand te nemen van steenkool. Nu wordt met steenkool nog ongeveer zestig procent van China's stroom opgewekt. Elke provincie is daarbij verantwoordelijk voor de eigen energiezekerheid en klimaatdoelen. Moet er gekozen worden, dan gaat energiezekerheid boven klimaat.

Een deel van de oplossing ligt in politieke keuzes. Door bijvoorbeeld minder economische groei te accepteren op de korte termijn en de gevestigde belangen in de energiesector te passeren. Dat is in elk land een uitdaging, ook in China. Een ander deel van de oplossing ligt in de techniek. Bijvoorbeeld door provinciale stroomnetten beter op elkaar laten aansluiten voor het delen van energie en te investeren in het produceren en vooral ook opslaan van groene energie.

China claimt ook in te zetten op 'schone steenkool', een verzamelnaam voor manieren om steenkool op een minder vervuilende manier te gebruiken. Maar dat wordt door velen, zeker door organisaties als Greenpeace, gezien als wensdenken."