Skiester Shiffrin wint opnieuw in Levi en 'krijgt' achtste rendier

Skiester Mikaela Shiffrin heeft de eerste slalom van dit wereldbekerseizoen gewonnen. De Amerikaanse was in het Finse Levi 0,79 seconde sneller dan Katharina Liensberger.

Het is voor Shiffrin al de achtste zege in Levi. De 29-jarige Amerikaanse staat nu op 98 wereldbekeroverwinningen, waarvan 61 op de slalom. In Finland, waar door sneeuw en mist het zicht niet al te best was, leidde Shiffrin al na de eerste run. Haar zege kwam daarna nooit in gevaar.