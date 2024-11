Skilegende Vonn (40) kondigt na bijna vijf jaar rentree aan

Lindsey Vonn keert deze winter terug op de skipistes. De 40-jarige Amerikaanse sloot haar carrière bijna vijf jaar geleden af als succesvolste skiester allertijden. Vonn is al in training bij het Amerikaanse team en kondigt nu officieel haar rentree aan.

Vonn debuteerde in 2000 in het wereldbekercircuit waarin ze in totaal 82 overwinningen boekte, een record dat vorig jaar werd verbeterd door haar landgenote Mikaela Shiffrin. Op de Winterspelen van Vancouver won ze in 2010 goud op de afdaling, daarnaast veroverde ze ook nog twee olympische bronzen medailles.