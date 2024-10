Reuters Marcel Hirscher

NOS Sport • vandaag, 14:02 Hirscher oogt onwennig bij rentree, maar kenners verwachten prestaties: 'Top tien kan'

De comeback van Marcel Hirscher is geslaagd, dat zeggen de kenners in het alpineskiën. De zevenvoudig wereld- en tweevoudig olympisch kampioen eindigde zondag bij de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Sölden als 23ste op de reuzenslalom, maar liet weer wat van zijn klasse zien.

"Het is mogelijk voor hem om weer top tien-klasseringen neer te zetten", denkt voormalig alpineskiër Maarten Meiners.

"Het was een mooie comeback. Hij kwam goed naar beneden. Ik zag deels de oude Hirscher terug", vertelt Meiners. "Hij was sterk op de steile stukken en op het wat meer vlakke gedeelte verloor hij tijd."

Ook de 32-jarige Steffan Winkelhorst, die meerdere wereldbekers met Hirscher heeft geskied, zag een goede comeback.

"Technisch was het nog goed, maar de explosiviteit was wel echt een stuk minder dan je van de oude Hirscher gewend bent. Maar ja, hij is vijf jaar ouder en hij was ook nog ziek geweest, het kan zijn dat dat ook een rol heeft gespeeld."

'Niet stilgezeten'

Het was namelijk vijf jaar geleden dat de Oostenrijker in wedstrijdverband naar beneden kwam. Nu doet hij dat onder de Nederlandse vlag omdat hij een Nederlandse moeder heeft.

"Hij heeft duidelijk niet stilgezeten de laatste vijf jaar. Zijn prestatie in Sölden is toch wel wat iedereen had verwacht", vertelt Adriana Jelinkova.

De Nederlandse skiester kwam dit weekend ook uit in Sölden, maar doet dat sinds 2022 onder de Tsjechische vlag. Dat gebeurde na een ruzie met de Nederlandse Ski Vereniging.

Doordat ze zelf ook in actie moest komen, heeft ze niet veel van de races van Hirscher kunnen zien, maar dat hij weer naar beneden zoeft, doet haar goed.

"Het is goed voor de sport. Hoewel het in het veld nog wel gevoelig ligt dat hij een wild card kreeg. Het is namelijk moeilijk om een goed startnummer te krijgen en hij krijgt dat zonder punten verzameld te hebben. Dat vinden sommigen niet helemaal eerlijk."

'Enorm racepaard'

Met een goed startnummer kan je namelijk eerder naar beneden en profiteren van een goede piste. Daar had de skilegende vooral in zijn tweede run profijt van. Toen noteerde hij ook de derde tijd.

Reuters Marcel Hirscher

"Het zat allemaal dicht bij elkaar", zag Meiners. "Ik verwacht dat hij nog wel top tien-resultaten gaat behalen. Misschien wel met uitschieters richting het podium."

Dat denkt Jelinkova ook. "Hij is een superatleet. De nieuwe generatie is verdomd goed, dus hij zal het niet met twee vingers in de neus doen. Maar het is wel mogelijk, want hij is een enorm racepaard."

"De top 30 in de skiwereld zit ook dicht bij elkaar", vult Winkelhorst aan. "Consistentie is enorm belangrijk en Hirscher heeft in het verleden al laten zien dat hij ook op een slechtere piste kan presteren."

'Eerste run was wat onwennig' NOS-verslaggever Edwin Peek zag dat Marcel Hirscher in Sölden nog niet helemaal de oude was. "Zijn eerste run was ook heel onwennig, daar lag veel druk op. De tweede run was heel goed. Dan zie je dat hij nog veel souplesse in de heupen heeft." Maar volgens Peek zag je ook dat hij nog niet helemaal de juiste combinatie van ski's met schoenen heeft gevonden. "Er is nog winst te behalen. Ik denk dat Hirscher vooral blij is dat hij geen belachelijk grote fouten heeft gemaakt en gezien zijn derde tijd in de tweede run kan hij ook nog competitief zijn. Dan blijkt dat het verschil met de nummer tien nog niet eens zo heel groot is. Het was een prima prestatie voor de eerste keer, een dikke voldoende."

Zelf trapt Hirscher nog even op de rem. Hij zegt dat het hem vooral om het plezier gaat. "Dat was ook wel te zien", zegt Meiners. "Normaal gesproken was hij een gefocuste robot op de piste. Hij genoot nu echt. Maar waarschijnlijk komen straks de prestaties wel weer."

Die kans zit er zeker in, denkt Winkelhorst. "Hij skiet nu omdat hij het leuk vindt, maar dat betekent niet dat hij minder fanatiek is. Hij zal niet meer de nummer één van de wereld worden, maar hij zal wel trainen op die manier. Hij zal net zo fanatiek zijn als voorheen, al maakt de uitkomst hem nu waarschijnlijk minder uit."

Volgende wedstrijd?

Wanneer de volgende wedstrijd is van de achtvoudig winnaar van de algemene wereldbeker, is nog niet duidelijk. Over drie weken staat er een slalomwedstrijd gepland in het Finse Levi. Begin december is er een reuzeslalomwedstrijd in het Amerikaanse Beaver Creek.