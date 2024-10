Ski-icoon Hirscher hakt knoop door: hij debuteert zondag voor Nederland

Alpineskiër Marcel Hirscher is fit genoeg om zondag deel te nemen aan de openingswedstrijd van het wereldbekerseizoen in het Oostenrijkse Sölden en daar zijn debuut te maken voor Nederland. Dat heeft het 35-jarige ski-icoon uit Oostenrijk vandaag bekendgemaakt op sociale media .

Hirscher doet met een wildcard mee aan het onderdeel reuzenslalom (zondag vanaf 10.00 uur). De zevenvoudig wereld- en tweevoudig olympisch kampioen ging in 2019 met pensioen, maar maakte in april bekend dat hij zijn rentree wilde maken. Niet als Oostenrijker, maar als Nederlander.

Of hij dit weekend bij de eerste wereldbeker van het nieuwe seizoen in actie kon komen, bleef lang onduidelijk. Vanwege ziekte liep Hirscher in de voorbereiding een trainingsachterstand op. De beslissing over zijn rentree wilde hij zo lang mogelijk uitstellen.