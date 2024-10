AFP Marcel Hirscher op de ski's in 2022

NOS Sport • vandaag, 19:44 Komt skilegende Hirscher dit weekend dan eindelijk uit voor Nederland?

Gaat skilegende Marcel Hirscher (35) zondag voor het eerst uitkomen voor Nederland? De zevenvoudig wereld- en tweevoudig olympisch kampioen houdt het spannend tot het laatste moment.

De komende dagen laat hij weten of hij fit genoeg is om bij het wereldbekerweekend in het Oostenrijkse Sölden aan de reuzenslalom mee te doen. Hij is ziek geweest en liep daardoor een trainingsachterstand op.

In april maakte de Oostenrijker bekend dat hij na vijf jaar afwezigheid zijn comeback wil maken in het alpineskiën, voor Nederland. Dat kan, omdat hij een Nederlandse moeder heeft.

Drie maanden later ontvouwde Hirscher zijn plannen voor zijn toekomst onder de Nederlandse vlag. "Ik wil in elk geval voor één jaar meedoen, daarna ben ik 36 en komt er een moment dat je echt te oud bent voor deze sport."

1:15 Hirscher gaat één jaar skiën voor Nederland: 'Daarna echt te oud'

In dat jaar wil Hirscher ook zijn eigen skimerk promoten. "Het is niet mijn bedoeling om opnieuw de nummer één te zijn." Voormalig Oostenrijks alpineskiër Hermann Maier gelooft dat niet: "Hij zal vechten voor overwinningen, vanaf het begin."

Wildcard

Om mee te mogen doen aan wereldbekerwedstrijden moest Hirscher punten verzamelen. Dat zou hij de afgelopen zomer doen in Nieuw-Zeeland, maar daar trainde Hirscher alleen. Aan wedstrijden deed hij niet mee, omdat de omstandigheden volgens hem niet goed genoeg waren.

Geen probleem: Hirscher kreeg eind september een wildcard voor de eerste wereldbekerwedstrijd in Sölden. Daarop besloot de skilegende op de fiets te trainen op Mallorca, maar vervolgens werd hij ziek.

En zo liep Hirscher een trainingsachterstand op. Hij stond slechts vijf dagen op de ski's. Daarom is het nu de vraag of de achtvoudig winnaar van de algemene wereldbeker zondag in actie komt. Hij wil geen modderfiguur slaan bij zijn comeback.

NOS

Hirscher is al sinds zondag in Oostenrijk, maar de Nederlandse Ski Vereniging weet ook nog van niks, valt te lezen op hun website: "Vanwege ziekte in de afgelopen weken wordt het een last-minute beslissing of hij meedoet."

Zelf zei Hirscher bij het Oostenrijkse ServusTV: "Of ik in actie kom? Als ik er klaar voor ben, ben ik er klaar voor. En zo niet, dan niet." De eerste run is zondag om 10.00 uur, de tweede om 13.00 uur.

Topskiër Kilde moet operatie ondergaan Topskiër Aleksander Aamodt Kilde komt het hele seizoen niet in actie. De 32-jarige Noor, die in januari zwaar ten val kwam, moet opnieuw een operatie ondergaan. Kilde liep aan het begin van het jaar tijdens een afdaling in Wengen een schouderontwrichting en een diepe scheur in de kuit op. Hij kreeg later last van een infectie in de schouder, die voor complicaties heeft gezorgd. Kilde veroverde een zilveren en een bronzen medaille op de Olympische Spelen in 2022.