NOS Sport • vandaag, 14:11 'Nederlandse' skilegende Hirscher realistisch: 'Medaille te hoog gegrepen'

Drie maanden geleden kondigde skilegende Marcel Hirscher zijn comeback aan. De 35-jarige Oostenrijker wil opnieuw op wedstrijdniveau gaan skiën, dit keer voor Nederland, het land van zijn moeder.

De zevenvoudig wereld- en tweevoudig olympisch kampioen gaf in Zoetermeer zijn eerste interview na het nieuws van zijn rentree. "Ik wil in elk geval voor één jaar meedoen, daarna ben ik 36 en komt er een moment dat je echt te oud bent voor deze sport."

Het eerste grote toernooi is de WK van 2025 in Saalbach, niet ver van zijn huis in Oostenrijk. In 2026 zijn de Olympische Winterspelen in Italië, maar of Nederland ook medailles van hem kan verwachten, is de vraag. Zelf is hij na vijf jaar afwezigheid realistisch. "Een medaille halen, is te hoog gegrepen."

De specialist van de slalom, die nog altijd in Oostenrijk woont en werkt, verdween vijf jaar geleden van het hoogste niveau. In de tussentijd kreeg hij twee kinderen en richtte hij twee bedrijven op, waaronder een eigen skimerk. Hiervoor testte hij de afgelopen jaren veel materiaal.

Het promoten van zijn merk noemt Hirscher een van de redenen voor zijn terugkeer.

Hirscher: "Het is niet mijn bedoeling om weer de nummer één te zijn. Ik wil mijn skimerk helpen en onze atleten helpen om eigen skimateriaal te ontwikkelen. In het verleden was mijn focus: races winnen, nu zie ik het meer als een fun-project."

Logische keuze

Nederland was voor hem een logische keuze, nadat Maarten Meiners - meervoudig Nederlands kampioen alpineskiën - vorig jaar was afgezwaaid. Oostenrijk zit vol jonge talenten, in Nederland ligt ruimte.

"Ik skiede 99 procent van de tijd voor mijn vaderland, nu ga ik 1 procent van mijn carrière skiën voor mijn moederland. Ik ben heel blij dat ik dit ga doen."

Hirscher beantwoordde zo veel mogelijk vragen in het Nederlands. Dat ging hem goed af. Hij kon 'Scheveningen' vloeiend uitspreken, mede dankzij zijn moeder die Haagse roots heeft. Het kostte hem wel energie, want thuis werd er vroeger geen Nederlands gepraat. Het Wilhelmus kan hij nog niet meezingen.

Ouders

Hirscher, die wordt gezien als een van de allerbeste alpineskiërs ooit, zette in 2019 een punt achter zijn carrière. Hij heeft een Oostenrijkse vader en Nederlandse moeder en kwam tijdens zijn loopbaan altijd voor Oostenrijk uit.

Hoe reageerden zijn ouders eigenlijk op het feit dat hij voor Nederland uitkomt? "Mijn moeder vond het geweldig, mijn pa was niet zo blij, omdat het voor hem nu heel stressvol gaat worden. Mijn vader wil overal bij zijn, maar heeft vliegangst. Naar de wintervoorbereiding in Nieuw-Zeeland gaat hij niet mee."

Het gaat druk worden en daar kijkt Hirscher naar uit. "Ik had nooit gedacht dat ik nog een keer zou gaan skiën op wedstrijdniveau. Het plezier en de energie voor het racen heb ik nog steeds. Het was even weg, maar kwam terug. Ik trainde om materiaal uit te testen en dacht ineens: waarom zou ik niet weer gaan racen?"

Wiener schnitzel

Wel mag er bij wijze van spreken flink veel Strudel en Wiener schnitzel in, zodat hij weer op gewicht komt. "Ik ben veel kilo's kwijtgeraakt. Die moeten er weer aan om sterker te worden", lachte hij.

Zo lenig als hij ooit was, zal hij niet meer worden. En dat is ook de reden waarom hij realistisch wil zijn. "Kijk naar je smartphone. De technologie is in vijf jaar enorm veranderd. Zo is het ook met het skiën."