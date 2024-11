Mizzle Media / Michel van Bergen Het afgebrande politievoertuig aan de Hoofdweg in Amsterdam.

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 13:43 Weer politieauto uitgebrand in Amsterdam, 41-jarige man aangehouden

In Amsterdam is vannacht een politieauto volledig uitgebrand. Het voertuig stond geparkeerd bij een politiebureau aan de Hoofdweg in stadsdeel West toen het rond 04.30 uur vlam vatte.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar getuigen, meldt de Amsterdamse stadszender AT5.

Een 41-jarige man uit Tsjechië, die in Nederland verblijft maar geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is aangehouden op verdenking van de brandstichting. Een getuige zag de man vannacht een voorwerp met vloeistof onder de auto gooien, waarna het in brand vloog. Een signalement van de verdachte werd onder Amsterdamse agenten gedeeld, wat leidde tot de aanhouding van de man.

Tweede keer

Het is de tweede keer deze week dat een politievoertuig is uitgebrand. In de nacht van maandag op dinsdag stond een politiebusje in stadsdeel Nieuw-West in brand.

Ook hier gaat de politie ervan uit dat de auto in brand is gestoken. Eerder die avond braken er rellen uit in de stad. De aangehouden 41-jarige man wordt eveneens verdacht van deze brandstichting.

Maatregelen na ongeregeldheden

De gehele hoofdstad is tot maandagmiddag aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, waardoor preventief mag worden gefouilleerd. Tot donderdagmiddag gold ook een noodverordening, waarbij onder andere demonstraties waren verboden.

Amsterdam ging over tot die maatregelen na het geweld van vorige week rondom de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv.

Israëliërs werden na de wedstrijd op meerdere plekken in de stad aangevallen. Eerder hadden Maccabi-aanhangers Palestijnse vlaggen vernietigd en een taxi vernield. Het geweld leidde in binnen- en buitenland tot ophef. Onder meer vanuit Israël kwamen scherpe reacties.