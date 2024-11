Acht aangiftes vanwege politiegeweld na verboden demonstratie Amsterdam

Acht demonstranten die afgelopen woensdag bij een pro-Palestijns protest waren op de Dam in Amsterdam hebben aangifte gedaan vanwege het gebruikte politiegeweld. Op beelden was te zien dat agenten een aantal demonstranten sloegen met wapenstokken.

Vanwege de rellen van een week eerder gold in de stad een demonstratieverbod. Toch besloot een groep te demonstreren op de Dam. De politie leidde de groep van bijna 300 demonstranten in bussen weg naar een plek ver buiten het centrum, in het Westelijk Havengebied.