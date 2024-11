Politieauto uitgebrand bij bureau in Amsterdam, vermoedelijk door brandstichting

In Amsterdam is vannacht een politieauto volledig uitgebrand. Het voertuig stond geparkeerd bij een politiebureau aan de Hoofdweg in stadsdeel West toen het rond 04.30 uur vlam vatte.

Het is de tweede keer deze week dat een politievoertuig is uitgebrand. In de nacht van maandag op dinsdag stond een politieauto in stadsdeel Nieuw-West in brand. Ook hier gaat de politie ervan uit dat de auto in brand is gestoken. Eerder die avond braken er rellen uit in de stad.