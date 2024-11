ANP

NOS Nieuws • vandaag, 13:18 • Aangepast vandaag, 14:19 Sinterklaas komt aan in Vianen, protest bij intocht Yerseke

Sinterklaas is aan het begin van de middag aangekomen in Nederland. Ondanks dichte bruggen onderweg en pieten die zich hadden vergist in de plaats waar de stoomboot moest aanmeren, zijn ze uiteindelijk aan wal gekomen in Vianen, in de gemeente Vijfheerenlanden.

Aan de kade werd de Sint verwelkomd door burgemeester Sjors Fröhlich. Op de intocht zijn duizenden kinderen, ouders, opa's en oma's afgekomen. Na de intocht zijn Sinterklaas en de pieten te voet door het centrum van Vianen gelopen. Daar waren ook verschillende optredens van kinderen, die de Sint vanaf zijn schimmel Ozosnel heeft bijgewoond.

De intocht was live te volgen op NPO Zapp. Die uitzending werd gepresenteerd door Merel Westrik. Zij vervangt Dieuwertje Blok dit jaar als presentatrice van Het Sinterklaasjournaal, omdat Blok herstellende is van een neusoperatie.

De landelijke intocht van Sinterklaas in Vianen verliep zonder problemen. Er waren geen demonstraties. Na de tocht door Vianen sprak de goedheiligman de woorden die alle kinderen lieten juichen: "Vanavond mogen jullie allemaal je schoen zetten!"

Protest in Yerseke

Bij de intochten in het Zeeuwse Yerseke en Zuid-Hollandse Middelharnis waren wel demonstraties. In die plaatsen stonden actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) tegenover tegendemonstranten.

De burgemeester van Reimerswaal had vanwege de sinterklaasintocht in Yerseke een noodbevel afgegeven, omdat er aanwijzingen waren dat er "ordeverstoorders" aanwezig zouden zijn. In het dorp stonden zo'n twintig demonstranten van KOZP tegenover een paar honderd inwoners van het dorp.

Volgens de politie werden demonstranten van KOZP bekogeld met eieren en stenen. De politie heeft twee mensen uit de groep van tegendemonstranten aangehouden voor "ordeverstoringen". De sinterklaasintocht ging een paar honderd meter verderop gewoon door.

ANP In Yerseke is veel politie vanwege demonstraties rond de sinterklaasintocht

Ook in Middelharnis protesteert KOZP en ook daar is een tegenreactie van mensen uit het dorp. De aanhangers van KOZP staan aan de ene kant van de haven, aan de andere kant staan tientallen mensen die leuzen roepen tegen de actievoerders en middelvingers opsteken. Ook is er gegooid met eieren en appels.

KOZP-demonstranten roepen onder meer "Middelharnis schaam je" en "weg met Zwarte Piet". Ook KOZP-voorman Jerry Afriyie is erbij. De politie houdt de situatie in de gaten.