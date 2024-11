Het Kontakt Vijfheerenlanden Advertentie Het Kontakt Vijfheerenlanden

NOS Nieuws • vandaag, 20:14 'Intochtstad' Vianen baalt: per ongeluk foto Zwarte Piet in krant

De ondernemersvereniging in Vianen baalt van een fout die is gemaakt met een advertentie in de lokale krant, over de landelijke intocht van Sinterklaas die komende zaterdag in de stad is. Bij de advertentie van de vereniging prijkte een foto van Zwarte Piet. En dat terwijl Zwarte Piet vanwege zijn stereotyperende eigenschappen al jaren niet meer te zien is bij de landelijke intocht.

De vereniging is geschrokken en benadrukt de foto van Zwarte Piet niet zelf te hebben uitgekozen. "Wij hebben alleen tekst aangeleverd." De foto is vervolgens uitgezocht door iemand bij uitgever Kontakt.

Daar spreken ze van een menselijke fout. Volgens Kontakt was sprake van een onbewuste actie en voelt de verantwoordelijke medewerker er zich ongemakkelijk over. "Wij betreuren het dat er beeld is gebruikt dat in deze tijd niet meer wenselijk is", meldt het bedrijf.

Voorafgaand aan publicatie heeft Kontakt een proefdruk voorgelegd aan de ondernemersvereniging, maar die reageerde daar niet op. Mogelijk is de proefdruk in de haast over het hoofd gezien, erkent de vereniging.

'Iedereen welkom'

Ook de gemeente is niet blij met de foto. Het is spijtig als mensen zich gekwetst voelen, zegt een woordvoerder van de gemeente Vijfheerenlanden, waaronder Vianen valt. "Onze boodschap is dat iedereen welkom is bij de landelijke intocht." Er zullen zaterdag alleen roetveegpieten zijn.

Kontakt heeft overigens geen reacties van lezers ontvangen op de afbeelding. In de online versie van de krant is de foto inmiddels aangepast.