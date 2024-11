Geen Dieuwertje Blok, maar problemen in Sinterklaasjournaal nog als vanouds

Voor het eerst sinds 2001 begon het Sinterklaasjournaal vanavond niet met Dieuwertje Blok. Ze wordt in het nieuwe seizoen als presentatrice vervangen door Merel Westrik, omdat ze ziek is.

Het onderdeel 'kort nieuws' in de eerste aflevering besteedde er aandacht aan. Westrik zei: "We kregen vandaag een wenskaart, waarop staat: Beste Merel, we vinden het heel fijn dat je het Sinterklaasjournaal wil presenteren nu Dieuwertje ziek is en we wensen je veel succes."