Aanklagers: Diddy probeert vanuit de gevangenis proces te beïnvloeden

Muziekmagnaat Sean 'Diddy' Combs heeft geprobeerd om potentiële getuigen te bereiken vanuit de gevangenis. Ook zou hij potentiële juryleden proberen te beïnvloeden. Dat schrijven de aanklagers in een rechtbankdocument. Op die manier zou hij invloed proberen uit te oefenen op het verloop van het proces tegen hem, dat in mei begint.

De aanklagers dienden het document vrijdagavond laat in bij een federale rechtbank in Manhattan, New York. Daarin staat dat Diddy zijn familieleden zou hebben gevraagd contact op te nemen met potentiële slachtoffers en getuigen om "verhalen" te creëren om zo de jury te beïnvloeden.