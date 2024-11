Pro Shots

NOS Voetbal • gisteren, 22:47 Pérez helpt Spanje langs Denemarken in Nations League-duel met grote fouten

Spanje is nog altijd ongeslagen in de groepsfase van de Nations League. Ook vrijdagavond kende de regerend Europees kampioen weinig problemen. Bij Denemarken werd met 2-1 gewonnen.

Spanje was al zeker van een plek in de kwartfinales en stelde in Kopenhagen de groepswinst veilig. Eerder plaatsten ook Duitsland, Italië en Frankrijk zich al.

Pérez doelpunt en assist

In Kopenhagen was Spanje vanaf het begin de bovenliggende ploeg. Villarreal-aanvaller Ayoze Pérez was voor rust als eerste gevaarlijk met een schot op de lat. De spits, die in La Liga al zeven keer het net vond in negen wedstrijden, was vervolgens belangrijk bij de openingstreffer. Al hielp de Deense verdediger Jannik Vestergaard ook behoorlijk.

Vestergaard speelde een bal uit het niets zomaar in de voeten van Mikel Merino, die Pérez aanspeelde in het strafschopgebied. De aanvaller legde de bal panklaar neer voor Mikel Oyarzabal, die voor de 0-1 tekende.

EPA Oyarzabal scoort

Na rust was het Pérez zelf met een treffer. Dani Olmo speelde de aanvaller knap vrij door het midden, zo was het afronden een koud kunstje voor de Villarreal-spits.

Hoewel Spanje de wedstrijd controleerde, viel er alsnog een treffer. De ingevallen Fabián Ruiz maakte, net als Vestergaard eerder, een enorme fout. De middenvelder wilde de bal terugspelen op zijn keeper, David Raya, maar deed dat net te kort. Gustav Isaksen was er als de kippen bij en tekende voor de einduitslag.

Zwitserland wint weer niet

Zwitserland was in dezelfde poule dicht bij de eerste overwinning in de groepsfase, maar dat lukte uiteindelijk ook niet tegen Servië. De Zwitsers waren in een wat saai duel lange tijd de betere ploeg, maar leken toch op achterstand te komen.

Aleksandar Mitrovic ging makkelijk naar de grond in het strafschopgebied en kreeg een strafschop mee. De spits ging zelf achter de bal staan, maar schoot recht op doelman Gregor Kobel af.

Reuters Granit Xhaka snapt er niks van dat zijn ploeg de voorsprong weggeeft

Vervolgens schoot Zeki Amdouni de hekkensluiter van de groep op een 1-0 voorsprong met een prachtige volley. De hoop in Zwitserland was er even, maar twee minuten voor tijd maakte Aleksa Terzic alsnog de gelijkmaker.

Daardoor strijden Servië en Denemarken maandag om de tweede plek achter Spanje. Denemarken heeft aan een gelijkspel genoeg.