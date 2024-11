Gemeente Maashorst is Beatrix-zeefdruk van Warhol en 49 andere kunstwerken kwijt

De Brabantse gemeente Maashorst is vijftig kunstwerken kwijt. Onder de werken is een zeefdruk van Beatrix uit de jaren 80, gemaakt door Andy Warhol in de tijd dat ze koningin was. Ze zijn mogelijk vermist geraakt tijdens de verbouwing van het gemeentehuis.

De kunstwerken waren vroeger eigendom van Uden. Dat was een van de gemeenten die in 2022 opging in de nieuwe gemeente Maashorst. In aanloop naar de fusie is de kunstcollectie van Uden in kaart gebracht. Een aantal kunstwerken is in bruikleen gegeven aan Museum Krona in Uden, een deel hangt in het nieuwe gemeentehuis en een deel is teruggegeven aan de kunstenaars.