Verdachte van diefstal Warhol-kunstwerken Oisterwijk aangehouden

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de kunstroof in Oisterwijk. Afgelopen vrijdag werd er ingebroken bij kunstgalerie MPV Gallery in de Brabantse plaats. Daarbij werden twee werken van Andy Warhol gestolen .

De politie deed vandaag op meerdere plekken huiszoekingen. Dat gebeurde in Berkel-Enschot, Den Bosch, Oisterwijk en net over de grens met België. Bij de huiszoeking in Berkel-Enschot werd een man van 23 aangehouden.