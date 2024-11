SQ Vision Een lijst van de gestolen en beschadigde werken bij de ingang van de galerie

NOS Nieuws • vandaag, 10:24 Twee Warhols gestolen na explosie galerie Oisterwijk, twee op straat gegooid

Bij de galerie in het Brabantse Oisterwijk waar vannacht een explosie plaatsvond, zijn twee werken van Andy Warhol gestolen. Twee andere werken uit dezelfde serie, Reigning Queens, zijn achtergelaten op straat. Dat bevestigt de eigenaar van MPV Gallery, Mark Peet Visser.

De zeefdrukken stonden opgeslagen in de galerie om tussen 24 november en 1 december verkocht te worden op kunstbeurs PAN Amsterdam. "Het is georganiseerd", zegt Visser over de inbraak bij zijn galerie.

De daders gebruikten zware explosieven om het pand binnen te komen. Dat lukte, maar de dieven slaagden er niet in om alle Warhols mee te nemen. Op beelden is volgens Visser te zien dat de vier werken niet in de auto van de dieven pasten.

"Het is zo knullig", zegt de galerijhouder. "Ze gooiden er twee op straat, bij de andere twee rukten ze de lijsten eraf."

In en rondom de galerie is veel schade:

0:20 Twee Warhols gestolen uit kunstgalerie Oisterwijk, daders laten ravage achter

Andy Warhol maakte de werken in de jaren 80. Op de zeefdrukken zijn vier regerende koninginnen uit die periode te zien: de Nederlandse Beatrix, de Britse Elizabeth II, de Deense Margrethe II en koningin Ntombi Twala van Swaziland. De werken van Elizabeth en Margrethe zijn meegenomen, de andere twee lagen op straat.

Warhol maakte nog veel meer zeefdrukken van de vier koninginnen. In 2021 werden vier zeefdrukken van Beatrix voor 217.000 euro verkocht aan een buitenlandse kunstliefhebber. Bij Paleis het Loo is op dit moment een tentoonstelling met vier zeefdrukken van iedere koningin.

Verder zonder de Queens

De inbraak is volgens Visser mislukt, want de vier werken zijn "onherstelbaar beschadigd". "Het is vreselijk zonde." Over de waarde van werken wil hij niets kwijt. Wel is hij naar eigen zeggen goed verzekerd voor de financiële schade.

De kracht van de explosie was volgens Visser enorm. De voordeur van de galerie werd eruit geblazen en overal rondom het pand ligt glas. Ook in de rest van de straat liggen de ramen eruit, zegt hij.

"We gaan opruimen", zegt Visser. "En we gaan verder waar we zijn gebleven, maar dan zonder de Queens."